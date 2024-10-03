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Польша ужесточит правила продажи алкоголя лицам моложе 18 лет

Польша ужесточит правила продажи спиртного
Польша ужесточит правила продажи спиртного Авторское право Czarek Sokolowski/AP
Авторское право Czarek Sokolowski/AP
By Euronews
Опубликовано
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На фоне участившихся дорожно-транспортных происшествий с участием молодежи в состоянии опьянения, правительство Польши намерено ужесточить продажу алкогольных напитков.

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Власти Польши ужесточают правила, касающиеся продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. Причиной стало увеличение количества ДТП с участием молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и других несчастных случаев.

Новые правила предусматривают запрет на продажу алкоголя на автозаправочных станциях и в круглосуточно работающих магазинах с 22 вечера до 6 часов утра. Кроме того, продавцов обяжут требовать удостоверение личности у покупателей. Последним должно быть не менее 18 лет.

В настоящее время в Польше продажа алкоголя несовершеннолетним является незаконной и карается крупным штрафом, или месячным арестом. Однако, согласно действующим нормам, продавцы имеют право — но не обязаны — проверять документы покупателя на предмет его возраста. Теперь это станет обязательным.

"Продавцам придется быть более внимательными и ответственными", - заявила министр здравоохранения Польши Изабела Лещина польскому радиоканалу Radio Zet. Министр уточнила, что работа над новыми правилами почти завершена.

Продажа алкоголя несовершеннолетним - актуальная тема в Польше. Ранее на этой неделе заместитель министра здравоохранения страны подал в отставку из-за того, что не смог запретить продажу красочных пакетиков с алкоголем, напоминающих детские снеки.

Алкогольный напиток под названием Voodoo Monkey принадлежит Owolovo, польской фирме, которая также производит различные безалкогольные фруктовые напитки и закуски в тюбиках. Компания, впрочем, уже извинилась, и объявила, что продукт будет снят с производства. Спикер польского парламента Шимон Холовня назвал этот продукт "чистым злом".

Każdy rodzic wie, jak wygląda mus owocowy. Każdy wie, jak bardzo przydaje się, gdy trzeba jechać w dłuższą trasę, albo...

Posted by Szymon Hołownia on Monday, September 30, 2024

Жаркие дебаты на тему алкоголя разгораются в Польше не в первый раз. В 2022 году Ярослав Качиньский, лидер правопопулистской партии "Право и справедливость", вызвал споры, заявив, что причиной низкого уровня рождаемости в стране является потребление алкоголя женщинами.

"Если, например, ситуация будет такой, что 25-летние девушки и молодые женщины будут выпивать столько же, сколько и их сверстники, детей не будет", — сказал Качиньский своим сторонникам на митинге перед президентской кампанией 2022 года.

Комментарии вызвали возмущение у женских правозащитных групп. Многие при этом указали на ограничительную политику Варшавы в отношении абортов как на фактор, влияющий на снижение рождаемости.

Партия Качиньского "Право и справедливость" была впоследствии отстранена от власти центристским альянсом, сформированным Гражданской коалицией и двумя другими небольшими политическими группами в прошлом году.

Согласно исследованию Евростата, Польша заняла третье место в Европе по производству пива в 2023 году. Также эта страна является крупным экспортером водки.

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