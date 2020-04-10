Аплодисменты в испанском парламенте

В четверг в восемь часов вечера в испанском парламенте раздались аплодисменты в знак признательности медицинским работникам. На фоне распространения коронавируса в королевстве, как и в ряде других европейских стран, сформировалась своего рода традиция: в назначенный час люди открывают свои окна и выходят на балконы, чтобы во всеуслышание поблагодарить врачей и младший медперсонал за их усилия ради спасения жизней. С начала эпидемии в стране от инфекции умерпли свыше 15,5 тысяч человек.