Аплодисменты в испанском парламенте

В четверг в восемь часов вечера в испанском парламенте раздались аплодисменты в знак признательности медицинским работникам. На фоне распространения коронавируса в королевстве, как и в ряде других европейских стран, сформировалась своего рода традиция: в назначенный час люди открывают свои окна и выходят на балконы, чтобы во всеуслышание поблагодарить врачей и младший медперсонал за их усилия ради спасения жизней. С начала эпидемии в стране от инфекции умерпли свыше 15,5 тысяч человек.
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