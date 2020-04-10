Кения: давка из-за еды

Раздача продовольственной помощи в столице Кении Найроби превратилась в потасовку и давку. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать дерущихся. Несколько человек получили ранения.

В Кении введены ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, из-за чего многие не могут больше зарабатывать себе на жизнь. В одном из беднейших столичных кварталов был организован пункт ежедневной раздачи еды. Но некоторые с палками в руках попытались получить дополнительные порции, опасаясь, что на следующий день пункт прекратит работу. В давке под ноги пропали несколько человек.

Более полумиллиона кенийцев живут лишь на несколько долларов в день. Но многие из них сейчас лишились и этого заработка. Огромное количество работников теневого сектора остались без средств и не знают сегодня, что будут есть завтра.