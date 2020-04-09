Во Франции, как и во многих других странах, вот уже 24-ый день действует запрет на второстепенное движение в попытке остановить распространение коронавирусной инфекции.
Оба аэропорта французской столицы почти бездействуют. Движение транспорта, в том числе метро и пригородных поездов, сокращено до минимума.
Глазам единичных прохожих предстаёт странная картина: практические пустые салоны автобусов и вагоны электричек. Редкие автомобили проезжают по Елисейским полям.
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