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Сотрудники McDonald's: "Мы рискуем нашими жизнями!"

Лос-Анджелесе сотрудники одного из ресторанов McDonald's провели акцию протеста после того, как у одного из служащих был обнаружен коронавирус. Демонстранты требовали обеспечить их лучшими средствами индивидуальной защиты во время эпидемии. К месту проведения акции прибыла полиция. Руководство пообещало сотрудникам ресторана решить проблемы, связанные с условиями работы во время пандемии.

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