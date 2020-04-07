Сотрудники McDonald's: "Мы рискуем нашими жизнями!"

Лос-Анджелесе сотрудники одного из ресторанов McDonald's провели акцию протеста после того, как у одного из служащих был обнаружен коронавирус. Демонстранты требовали обеспечить их лучшими средствами индивидуальной защиты во время эпидемии. К месту проведения акции прибыла полиция. Руководство пообещало сотрудникам ресторана решить проблемы, связанные с условиями работы во время пандемии.
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