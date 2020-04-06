Едины в борьбе с коронавирусом: в Индии зажгли миллионы светильников и лампад

Миллионы свечей и лампад были зажжены в воскресенье вечером во всех городах и селах Индии как символ единства в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Граждане откликнулись на призыв премьер-министра Нарендры Моди организовать по всей стране такую акцию ровно в 21:00 на девять минут. Премьер обратился к индийцам с просьбой потушить свет в домах и выйти на балконы, или встать у открытых дверей домов со свечами и лампадами в руках, чтобы продемонстрировать общую силу и солидарность.
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