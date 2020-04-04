США: пустые улицы и рекордный рост безработицы

Громкая музыка, яркая реклама, но людей практически нет - несмотря на теплую погоду, улицы и пляжи пусты. Для Калифорнии в это время года, это крайне необычно. Но здесь, как и в других штатах США, люди предпочитают оставаться дома. В Америке с начала эпидемии коронавируса умерло свыше 7 тысяч человек и ее пик еще далеко не пройден.

На этом фоне администрация Белого дома рекомендовала гражданам носить тканевые немедицинские маски, сделанные из подручных материалов. Впрочем, на очередном брифинге для журналистов сам хозяин Белого дома Дональд Трамп появился без маски. На вопрос почему, он ответил, что "пока это просто рекомендация".

Также Трамп сообщил, что власти будут жестко бороться с теми, кто будет спекулировать средствами защиты от коронавируса. Так, по стране уже было изъято 130 тысяч хирургических масок и 600 тыс пар медицинских перчаток. Все это было передано в Нью-Йорк, который оказался наиболее сильно затронут эпидемией.

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке на закрытии торгов вновь оказались в "красной зоне", потеряв более 1,5% на фоне рекордных данных о безработице, вызванной закрытием предприятий из-за коронавируса.

По данным на конец марта за первоначальным пособием по безработице в органы занятости обратились 6,65 млн американцев, сообщил Минтруд США. Это огромный показатель: в нормальное время он не превышает 300 тыс. обращений в неделю, учитывая сезонную занятость. Речь идет о рекордных показателях за последние 45 лет!