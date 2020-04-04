Полмиллиона больных COVID-19 в Европе

В Европе зарегистрированы около полумиллиона случаев заражения COVID-19. Это данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Власти некоторых стран ЕС рапортуют о замедлении распространения инфекции и постепенном снижении смертности.

Италия

Больше всего случаев заражения COVID-19 — ок. 120 тыс. — зарегистрировано в Италии. Жертвами короновирусной пандемии здесь стали, по последним официальным данным, более 14 тыс. человек. В департаменте гражданской защиты отмечают, что число умерших за день постепенно снижается, что может свидетельствовать о том, что пик эпидемии для Италии уже позади.

Итальянские медики тем временем внедряют новые подходы к работе с больными COVID-19. В инфекционных больницах ухаживать за пациентами помогают роботы. Они остаются в палатах и следят за показаниями медицинских приборов, когда врачи уходят помогать другим. А ещё это терминал для вызова медсестры.

Роботы — наши неутомимые помощники. Они не могут заразиться, не могут заболеть. За время работы с больными COVID-19 очень многие доктора и медсестры пострадали от коронавируса. То, что робот не может заразиться, становится очень важным достоинство достоинство. Франческо Дентали руководитель отделения интенсивной терапии больницы в Варесе

Испания

На первом месте по темпам распространения инфекции к этим выходным оказалась Испания. В пятницу число выявленных случаев COVID-19 превысило 117 тыс. человек, более 10 тыс. пациентов умерли. В испанском министерстве здравоохранения отмечают тенденцию к снижению показателей смертности.

Франция

Во Франции тем временем регистрируют рекордное за всё время пандемии число умерших пациентов с коронавирусом. За пятницу этот показатель вырос почти на 600 человек. Всего во французских больницах умерли более 5 тысяч больных COVID-19, ещё более 1400 жертв инфекции учтены в домах престарелых. Общее число зарегистрированных случаев заболевания в Пятой республике — более 80 тыс.

Германия

В Германии этот показатель чуть выше — более 90 тыс. При этом смертность, во всяком случае по официальным данным, в ФРГ значительно ниже. Власти рапортуют более чем о 1200 жертвах коронавируса. Средний возраст госпитализированных с COVID-19 в немецкие больницы — 48 лет.