COVID-19: виновата ли ВОЗ?

Вашингтон пересмотрит объём финансирования Всемирной организации здравоохранения вплоть до его возможной приостановки. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп - по его мнению, ВОЗ действовала неэффективно во время начала пандемии COVID-19 и концентрировалась больше на Китае, чем на других странах.

"Мы собираемся провести расследование, всё выяснить и определиться, что нам делать, - сказал Трамп. - _Да и другие страны, как вы знаете, дают значительно меньше, а ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, неправильно поступает. Я имею в виду, что они во многом были неправы, во многом. В том числе и с минимизацией угрозы они очень сильно ошиблись, и это нехорошо".

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To date, we've shipped out more than 8,000 ventilators, have an additional 10,000 ready to go, and 2,200 more will be available on Monday. pic.twitter.com/0VHI9f8DO6 — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2020

Президентская кампания в США продолжается, несмотря на пандемию. Демократ Джо Байден. возможный соперник Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства, также считает, что на угрозу не отреагировали во-время и надлежащим образом. Но ответственность за это он возлагает на нынешнюю американскую администрацию:

"Трагедия этого кризиса ещё и в том, что так много боли можно было бы избежать, если бы принимались нужные решения, а действия были бы быстрыми. Это задача требовала настоящих лидеров, её нужно было решать срочно и со всей прозрачностью", - сказал Байден.

We're seeing the soul of our nation on full display every day in this crisis — and it makes me so proud to be an American. pic.twitter.com/PERwpmeL2X — Joe Biden (@JoeBiden) April 9, 2020

Англиканский кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке, как и многие другие храмы, превратился в эти дни в полевой госпиталь: США возглавляют список государств, пострадавших от COVID-19, и мест в больницах не хватает.

С начала вспышки заболевания в стране скончались более 14,5 тыс человек, ещё около 450 тыс инфицированы. Выздоровели около 23 тыс пациентов, более 9 тыс находятся в критическом состоянии.