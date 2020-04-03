Задержана глава профсоюза "Альянс врачей"

В Новгородской области правоохранительные органы задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву. Вместе с коллегами она везла в местную больницу медицинские средства, включая маски и перчатки.

На активистов составлен протокол о несоблюдении режима самоизоляции и о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

Сами члены профсоюза называют задержание нападением.

Пресс-секретарь "Альянса врачей" Иван Коновалов:

"Анастасия отказалась давать объяснения, потому что она имеет на это право, это не обязанность человека — давать объяснения. И сотрудники начали применять к ней силу. Её ударили и, видимо, немножко придушили, так что она на короткое время потеряла сознание".

"Альянс врачей" связывают с оппозиционером Алексеем Навальным. В конце марта группа начала собирать для российских больниц средства индивидуальной защиты. По словам активистов, к ним поступило около сотни запросов от врачей в разных уголках страны.

"Жалуются они в основном на то, что их не обеспечивают в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты. У большинства из них есть в наличии только немного масок и перчаток, а у многих только маски из марли, которые они шьют сами. Что касается готовности России к пандемии, с точки зрения здравоохранения, то готовность близка к нулевой, потому что аппаратов ИВЛ очень мало", — рассказывает Иван Коновалов.

В российском минздраве в среду заявляли, что готовность регионов к пандемии оценивается как удовлетворительная: во всех субъектах созданы центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию распространению инфекции.

На этом фоне Россия активно помогает бороться с коронавирусом другим странам: врачей и оборудование отправляют в Италию, США и Сербию.