Траур в Китае по жертвам COVID-19

Ежегодно в Китае 4 апреля отмечают День поминовения усопших. В этом году в стране был объявлен общенациональный траур в память о людях, которые скончались от коронавируса.

Именно из Поднебесной началось распространение вируса по планете. Пик эпидемии в Китае пришелся на январь-февраль. По официальным данным, здесь скончалось около 3,3 тыс человек.

В марте власти Китая сообщили, что эпидемия пошла на спад, были дни, когда не регистрировалось ни одного нового случая заражения людей. Предприятия стали вновь открываться, в городе Ухань, который был эпицентром распространения заболевания, карантин был снят.

Однако полностью победить вирус Китаю пока не удалось. В начале апреля власти страны объявили о выявлении нескольких десятков новых случаев заражения коронавирусом.