Пустынные улицы Афин с беспилотника

Обычно оживленные улицы Афин были всю последнюю неделю необычно пустынны: в стране продолжается действие карантина, призванного остановить распространение коронавируса. По сравнению со многими другими странами Греция приняла меры по локализации вспышки COVID-19 на самой ранней её стадии, сначала закрыв все шолы и другие учебные заведения, а затем с каждым днём ужесточая ограничения. Теперь, выходя на улицу, все иметь при себе самостоятельно заполненную форму или отправить текстовое сообщение на центральный номер.

Людям можно покидать свои дома, чтобы пойти на работу (для тех, чьи предприятия не закрылись), в банк, купить продукты или лекарства. Разрешается также присутствовать на похоронах прямого родственника, оказывать помощь нуждающемуся лицу, заниматься физическими упражнениями или выгуливать домашних животных. Нарушителям всех этих правил полиция выписывает штраф в размере 150 евро.

На сегодняшний день в Греции зарегистрированы более 1600 случаев заражения коронавирусом, около 60 заболевших скончались.