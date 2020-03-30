Зарядкой по коронавирусу: тренер в Гамбурге вывел на балконы жителей целого района

Бокалы с красным и белым - в сторону! О крепких напитках забыть! Укрепляем тело и поднимаем дух физическими упражнениями. И пусть дальше балкона не выйти, но и он как площадка то же сойдет. Тренер по фитнесу Пато Сервантес предлагает бесплатные занятия для жителей одного из районов Гамбурга. Пато - 19 лет. В Германию он приехал из Мексики. Парень доволен: горожане с удовольствием присоединяются к занятиям. Даже в такой пасмурный день.
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