Пандемия вынуждает Евросоюз менять курс

Евросоюз на распутье. Кризис с коронавирусом усугубил его внутренние проблемы такие, как размывание общих ценностей и ухудшение отношений между странами-членами. Раскол между Востоком и Западом может усилиться, если правительствам и, особенно, союзным институтам не везде быстро победить инфекцию.

Либеральный евродепутат выступает за новый долговременный политического проект:

"Если честно, мы видим лимит межправительственного способа принятия решений в Европе, - сказал Луис Гаррикано. – По-настоящему европейский институт у нас – это Европейский центробанк. Он сейчас действует быстро и убедительно, выделив на антикризисные меры 750 млрд евро. Но для того, чтобы осуществить решительные меры во всех других сферах, нужен лидер, который говорил бы от имени Европы. Межправительственную Европу нужно превратить в единую. Вопрос в том, кто бы мог провести такие перемены".

Еще до начала пандемии некоторые правительства столкнулись с общественным недовольством и пошли на меры популярные, но способные подорвать финансовую стабильность. Сотрудник Центра европейской политики считает, что Евросоюз оказался в неудобной позиции между обществом и руководством этих стран:

"Мы видим, как снова усиливается власть народа, он требует спасти своё благополучие и тем самым лишает поддержки экономику, которая останавливается, -сказал Джованни Греви. – Но, по-моему, нынешний кризис даёт возможность обновить системы государственного управления в сотрудничестве между странами-членами ЕС и институтами ЕС.

Евросоюзу предстоит решительно себя реформировать, возродить внутреннее взаимодействие и солидарность. Иначе его могут растащить на части силы национализма, поднявшие голову ещё до наступления Covid-19.