"Безоружные на войне": как врачи пытаются получить защитные маски черед суд

На войне как на войне, но в битве с коронавирусом многие врачи остались безоружными: без масок, перчаток и спецодежды. В Испании коронавирусом заразились уже более 5 тысяч медиков. Теперь они, так же, как и их французские коллеги, пытаются добиться справедливости через суд.

Борьба за маски через суд

Испанский профсоюз врачей подал иск к министерству здравоохранения, которое оказалось неспособным обеспечить всех специалистов средствами спецзащиты. Медики требовали, чтобы правительство в течение суток предоставило им маски, перчатки и т. п. Однако Верховный суд отклонил жалобу.

"Мы понимаем, что ситуация чрезвычайная и что работа врачей играет решающую роль в борьбе с коронавирусом. Суд также осознает, что у медиков должны быть все средства защиты, которые позволяли бы им работать, не ставя под угрозу свою жизнь и жизнь других людей, с которыми они общаются", - говорится в решении.

Однако, как считает суд, чиновники неоднократно давали понять, что делают все возможное, чтобы решить проблему.

В Испании насчитывается около 50 тысяч зараженных, из них каждый десятый - врач. Почти 3,5 тысячи инфицированных умерли, более 700 - только за последние сутки. Иберийское королевство уже обогнало Китай по количество смертей.

В среду министр здравоохранения Сальвадор Илья признал, что критически важной была последняя неделя февраля. Именно тогда вирус начал распространяться особенно быстрыми темпами, но очевидным это стало только во вторую декаду марта, когда у зараженных проявились симптомы.

"Ложь на государственном уровне"

Обратиться в суд решили и французские врачи, которым также часто приходится работать без масок и других средств спецзащиты. Несколько дней назад около 600 медицинских работников подали иск против премьер-министра Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен. Врачи обвинили их во "лжи на государственном уровне" во время пандемии коронавируса.

Иск был направлен в Суд Французской республики - единственный орган, который разбирает предполагаемые правонарушения членов правительства при исполнении ими служебных обязанностей.

По мнению врачей, Филипп и Бюзен, покинувшая министерство в феврале ради участия в гонке за пост мэра Парижа, знали о всё возрастающей угрозе, однако не приняли достаточных мер, чтобы обезопасить граждан страны.

"В конце февраля правительство заявило, что маски будут. Мы им поверили. В начале марта, когда стало понятно, что масок не будет, они начали рассказывать, будто они вовсе и не нужны. На самом деле, они признались в беспомощности и лжи, так как правда в том, что у нас нет запасов!" — приводит газета Le Parisien слова Фабриса де Визио, адвоката, представляющего интересы медиков.

При подаче иска врачи ссылались в том числе на недавнее интервью экс-министра здравоохранения газете Le Monde, которое она дала после первого тура муниципальных выборов. Бюзен тогда заявила, что еще в январе она предупреждала французские власти о надвигающейся угрозе.

Жалоба была подана в соответствии со статьей 223-7 уголовного кодекса, по которой Филиппу и Бюзен грозят два года тюремного заключения и 30 тысяч штрафа.