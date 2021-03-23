Номинировать врачей на премию мира

Много было сказано о тех потерях. которые понесла Италия в минувшем году: десятки тысяч смертей, экономический кризис; страна и сейчас ещё не справилась полностью с чрезвычайной ситуацией, сложившейся из-за эпидемии COVID-19. Чтобы почтить тех. кто встал на передовой борьбы с коронавирусом, защищая жизнь и здоровье людей, "Фонд Михаила Горбачёва" в Италии решил выдвинуть в номинанты на Нобелевскую премию мира итальянских врачей.

Президент Фонда Марцио Далладжиованна говорит:

"Мы хотели отдать должное их самоотверженности и самопожертвованию, они работали не покладая рук, чтобы спасти человеческие жизни. Эта номинация тех, кто по всей стране творил настоящие чудеса".

Поначалу задача казалась невыполнимой. Не хватало всего: оборудования, медикаментов и материалов, больничных коек, персонала, не сразу было ясно, как именно лечить эту болезнь. Медики вступили в борьбу, полагаясь лишь на свой опыт, свои знания и интуицию. Память о днях пика эпидемии глубоко врезалась в сердца тех, кто пробивал дорогу остальным.

Профессор Луиджи Каванна, глава онкологического отделения больницы Пьяченцы, работал с ковидными больными с первого дня. Он один из кандидатов в номинанты.

"Я знаю медсестер, которые неделями спали в больницах; врачей, которые не хотели покидать палаты, чтобы не вынести с собой вирус, не заразить родных и близких, а также других людей. Они не позволяли родным приходить к ним. Я знаю многих людей, чья жизнь была перечеркнута; людей, которые потеряли своих любимых и сейчас живут с этим", - говорит профессор Каванна.

Когда палаты службы экстренной помощи переполнились, он принял решение лечить каждого пациента на дому, прежде чем симптомы станут достаточно серьёзными. Под его личным контролем всегда было более 300 пациентов. Об этом времени Луиджи Каванна вспоминает:

"Каждый день, каждый раз, когда я возвращался домой и просматривал список людей, которых мне предстояло посетить на следующий день, меня охватывало чувство неуверенности. Я думал: "Надеюсь, что буду завтра в хорошей форме и смогу продолжить работу". Когда я видел, что мои пациенты начинали выздоравливать, я укреплялся в своём решении продолжать лечение таким образом".

Номинация на Нобелевскую премию мира включает ткем не менее всех медицинских работников Италии, независимо от их роли в процессе. Это дань уважения и признательности всем, кто принял участие в борьбе с коронавирусом по всей планете.