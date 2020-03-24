Австралия: спасенных от пожаров коал выпускают на волю

Их вернули домой... В Австралии, спасенных во время мощных лесных пожаров коал, отправили в естественную среду обитания. Первой из клетки-переноски выпустили Карли, которая почувствовав себя в родных местах, тут же взобралась на дерево. В зоопарке Таронга она провела несколько месяцев. В тот же день специалисты отпустили на волю еще трех коал. За их поведением будут пристально наблюдать. Всего в зоопарке находилось 12 сумчатых. В дикую природу их будут отправлять небольшими группами.
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