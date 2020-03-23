И цвет и грех: жители Токио массово любуются сакурой

Они не хотят менять привычки... В Японии начался сезон цетения сакуры. В минувшее воскресенье жители Токио, несмотря на призывы властей, отказаться от массовых мероприятий, отправились в парки. Кто - в масках, кто - без. Парами, или группами, они располагались на траве и устраивали пикники. "Возможно, японцы воспринимают проблему, свзанную с эпидемией коронавируса более оптимистично", - сказала журналистам 46-летняя Каори. "Я очень долго дома сидела", - заявила 17-летняя студентка Кэнон, - "Так приятно снова оказаться на улице. Чувствую себя прекрасно".

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Японии за последние сутки составило 39, а общее количество, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess возросло до 1850. В Токио за сутки зарегистрировали 16 новых пациентов с коронавирусом. Это самый большой дневной прирост за время ведения статистики.