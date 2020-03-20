"Мы сделаем это": Италия не справляется с COVID-19, но не падает духом

Италия вступила в войну. Коронавирус ударил по ней сильнее, чем по Китаю. Карантин превратился в полную изоляцию. Жизнь поставлена на паузу. Мрачная тень болезни и смерти нависла над страной.
Превращение всей страны в так называемую "красную зону" считается единственной мерой, которая способна остановить распространение коронавируса нового типа.
В Италии зафиксировано больше всего случаев заболевания в Европе и больше всего — за пределами Азии.
Многие за пределами Италии считают, что пандемия затрагивает только пожилых людей. 41-летний Джанни Дзампино вышел в социальные сети, чтобы рассказать им, насколько они ошибаются.
Число случаев заболевания во всем мире составляет более 250000. Красные точки на карте — в основном дедушки, бабушки, мамы и папы. Италия оказалась самой пострадавшей страной в мире. На ее долю приходится более чем 40000 случаев заражения.
Более 3000 человек умерли от инфекции и она все еще распространяется. Губернатор Ломбардии заявил, что ограничительные меры могут стать еще более жесткими.
В регионе Ломбардия наблюдается самое большое количество случаев заболевания. В последнее время там ежедневно регистрируется почти 1500 новых случаев заражения и около 300 смертей. Пик ожидается в ближайшие несколько недель.
Euronews поговорил с одним из врачей на передовой, тех, кто вступил в битву с коронавирусом с самого начала. Она попросила сохранить анонимность.
На Бергамо приходится самое большое число жертв, раздел некрологов в местной газете растягивается на 10 страниц.
Гробы тут можно встретить на каждом шагу. Несмотря на то, что крематорий работает 24 часа в сутки, существует очередь на захоронение. Военные вынуждены переправлять гробы в Модену и Болонью.
В то время как Ломбардия перегружена, случаи заболевания растут в соседних с ней регионах Пьемонте и Венето. Турин и Венеция ждут своего пика.
Это как окопная война для врачей. Сотни людей были заражены, и все больше людей умирает. Некоторые работают без перчаток, так как их запасы ограничены.
Посещения пациентов с COVID-19 строго запрещены. Некоторые уходят на тот свет в полном одиночестве.
Те, кто не смог противостоять вирусу, рассказывают, как тяжело им приходится в больнице, как им приходится сражаться за жизнь...
Италия — первая страна в Европе, вступившая в войну с коронавирусом. Ее учреждения, ее медицинские работники и все население объединяются под одним девизом: "Мы сделаем это".
Своими ощущениями от того, во что превратилась жизнь Италии поделился бывший премьер-министр страны Марио Монти.
Правительство продлило изоляцию минимум до 3 апреля, и итальянцы приспосабливаются. Многие проводят время с детьми, кто-то занимается отложенными на "потом" домашними делами.
Но даже в этих условиях итальянцы нашли в себе силы поделиться лучами надежды и стойкости со всем остальным миром.