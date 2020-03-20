Навруз, санкции и коронавирус

Пустынные улицы, единичные прохожие: так встречают иранцы нынешний Навруз - совпадающий с весенним равноденствием Новый год по солнечному календарю, на этот раз 1399-й.

Все публичные праздничные мероприятия отменены из-за пандемии. Иран стал одним из эпицентров распространения коронавируса. В стране заражены уже более 19,5 тысяч человек, около 1,5 тысяч скончались.

103 year old Iranian 'super granny' Khavar Ahmedi has fully recovered from COVID-19, discharged from hospital and back home with her family. She displays a paper that reads — "Thank God, I defeated corona."



She will turn 104 soon. Love and prayers for her ❤🤲🏼💪🏼#Iranpic.twitter.com/50lsp7RSEx — Shabbir Hassanally (شبير حسنعلي) (@purewilayah) March 18, 2020

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил сограждан с праздником и подверг критике США, отказавшихся снять с Тегерана санкции, из-за которых дефицит защитных средств и лекарств в стране стоит особенно остро:

"Самые жесткие в истории санкции применяют международные террористы против нашего народа. И самым суровым из них подвергается наша нефтяная промышленность. Но мы преодолеем угрозу коронавируса, объединив усилия, поддерживая друг друга и благодаря работе наших врачей", - заявил Роухани.

Navruz festivities in Dushanbe, Tajikistan,March 21, 2011. AP Photo/Theodore Kaye) AP2011 Theodore Kaye

Традиционно во время Навруза иранцы покупают новую одежду, фрукты, орехи и цветы, проводят ежегодную весеннюю уборку дома и принимают гостей. Но в этом году все домашние и религиозные празднования проходят скромно, доступ к святыням закрыт.

Кроме иранцев Навруз отмечают также некоторые некоторые персоязычные и тюркоязычные народы Казахстана, Средней и Малой Азии, а также башкиры и татары.

Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.