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Иран

Навруз, санкции и коронавирус

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 Кнарик Хачатрян
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Virus Outbreak Mideast Iran
Virus Outbreak Mideast Iran   -   Авторское право  AP
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Пустынные улицы, единичные прохожие: так встречают иранцы нынешний Навруз - совпадающий с весенним равноденствием Новый год по солнечному календарю, на этот раз 1399-й.

Все публичные праздничные мероприятия отменены из-за пандемии. Иран стал одним из эпицентров распространения коронавируса. В стране заражены уже более 19,5 тысяч человек, около 1,5 тысяч скончались.

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил сограждан с праздником и подверг критике США, отказавшихся снять с Тегерана санкции, из-за которых дефицит защитных средств и лекарств в стране стоит особенно остро:

"Самые жесткие в истории санкции применяют международные террористы против нашего народа. И самым суровым из них подвергается наша нефтяная промышленность. Но мы преодолеем угрозу коронавируса, объединив усилия, поддерживая друг друга и благодаря работе наших врачей", - заявил Роухани.

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Navruz festivities in Dushanbe, Tajikistan,March 21, 2011. AP Photo/Theodore Kaye)AP2011Theodore Kaye

Традиционно во время Навруза иранцы покупают новую одежду, фрукты, орехи и цветы, проводят ежегодную весеннюю уборку дома и принимают гостей. Но в этом году все домашние и религиозные празднования проходят скромно, доступ к святыням закрыт.

Кроме иранцев Навруз отмечают также некоторые некоторые персоязычные и тюркоязычные народы Казахстана, Средней и Малой Азии, а также башкиры и татары.

Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни.

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Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян

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