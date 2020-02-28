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Иран

Коронавирус в Иране: меджлис приостанавливает работу

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 Ирина Александрова
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Коронавирус в Иране: меджлис приостанавливает работу
Авторское право
AP Photo/Vahid Salemi
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Иран пытается сдержать распространения в стране коронавируса нового типа. В Мешхеде рабочие в спецодежде по несколько раз в день проводят дезинфекцию помещений в мавзолее Имама Резы, который посещают тысячи верующих. Число инфицированных в Исламской республике приближается к четыремстам. Умерли по меньшей мере 34 человека. Меджлис (парламент) Ирана на следующей неделе приостанавливает проведение слушаний.

Тест на коронавирус дал положительный результат у главы комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса Моджтабы Зоннура, вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Махмуда Садери и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ираджа Харирчи.

Иранские власти сообщили об отмене в столице и нескольких городах провинции Тегеран пятничных молитв. Начиная с субботы на три дня закрываются школы. Многие иранцы сидят дома, а когда приходится выходить на улицу, надевают маски (у кого они есть) и перчатки. В Иране отмечается самая высокая после Китая смертность от заболевания вызванного коронавирусом. И это беспокоит экспертов ВОЗ.

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