"Огонь по своим": в иранский корабль по ошибке попала ракета

По меньшей мере 19 иранских моряков погибли в результате "огня по своим" во время учений ВМС страны, которые проходили в воскресенье в Оманском заливе. Ещё 15 человек получили ранения.

По данным, которые приводят различные СМИ, корвет "Конарак" был по ошибке поражён ракетой, выпущенной с фрегата "Джамаран", одного из новейших иранских кораблей.

Власти Исламской республики выразили соболезнования семьям погибших. Иранское телевидение сообщает, что "Конарак" отбуксировал мишень в район стрельбы и не успел отойти на достаточное расстояние от неё.

Военные подробностей не приводят, лишь подчёркивая, что поражённый корабль был отбуксирован на мелководье, и ведётся расследование произошедшего.