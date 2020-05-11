Срочная новость
This content is not available in your region

Иран

"Огонь по своим": в иранский корабль по ошибке попала ракета

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
"Конарак" в одном из портов Ирана
"Конарак" в одном из портов Ирана   -   Авторское право  Вооружённые силы Ирана via AP
Размер текста Aa Aa

По меньшей мере 19 иранских моряков погибли в результате "огня по своим" во время учений ВМС страны, которые проходили в воскресенье в Оманском заливе. Ещё 15 человек получили ранения.

По данным, которые приводят различные СМИ, корвет "Конарак" был по ошибке поражён ракетой, выпущенной с фрегата "Джамаран", одного из новейших иранских кораблей.

Власти Исламской республики выразили соболезнования семьям погибших. Иранское телевидение сообщает, что "Конарак" отбуксировал мишень в район стрельбы и не успел отойти на достаточное расстояние от неё.

Военные подробностей не приводят, лишь подчёркивая, что поражённый корабль был отбуксирован на мелководье, и ведётся расследование произошедшего.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube