Довиль: море, солнце и пустынные улицы

Солнце, морской бриз, красивые лагуны и скалистые берега... Город Довиль в Нормандии, на берегу Ла-Манша в такую весеннюю погоду обычно полон туристов и местных жителей, проводящих время в на набережных и в кафе. Эпидемия коронавируса нового типа изменила обычный облик знаменитого курорта: безлюдные улицы, закрытые кафе и рестораны. Карантинные меры, введенные властями, оставили жителей любоваться морем из окон и с балконов.

На вечер четверга во Франции насчитываются около 11 тысяч заболевших COVID-19. Скончались 372 человека.