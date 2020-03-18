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Чистая вода венецианских каналов

Такой чистой воду каналов венецианцы не видели давно или, точнее, никогда ранее. Эпидемия COVID-19 с запретами и карантинами оставила каналы и гавань без многочисленных катеров и речных трамваев под названием Вапоретто, что тут же принесло свои результаты. Экологический фон улучшается, что видно и на фото со спутника, и невооруженным глазом. Вода стала настолько чистой, без радужных разводов дизельного топлива, что можно заметить, как под многочисленными мостами проплывает вернувшаяся сюда рыба.

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