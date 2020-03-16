Неожиданный выход из Ватикана

Папа Римский Франциск в воскресенье неожиданно появился на центральной улице Рима и дошёл пешком «как паломник» до одной из старейших церквей города Сан-Марчелло-аль-Корсо. Там он провёл богослужение, посвящённая жертвам коронавируса. В пресс-службе Святого престола сообщили, что понтифик выбрал именно эту церковь из-за хранящейся там реликвии, которая считается чудотворной. Это крест, который в 1522 г. пронесли по улицам Рима во время процессии в ознаменование окончания эпидемии чумы.