Греко-турецкая граница: "Мы будем тут оставаться, пока это возможно"

Правозащитники высказывают большую озабоченность ситуацией на греко-турецкой границе. Тысячи мигрантов пытаются прорвать греческие кордоны, а пограничники предпринимают все усилия для того, чтобы этому противостоять. На этом фоне нарушений прав человека становится только больше.

Салех, мигрант из Ирана:

"Греческая полиция не смотрела на то, что вокруг были целые семьи, они стреляли гранатами со слезоточивым газом по невинным людям. Я видел, как они целились в двух или трёх человек. Мне самому попали по ноге".

Анкара обвиняет Афины в издевательствах над мигрантами и применении военной силы, греки обвиняют соседей фактически в агрессии — уничтожении пограничных сооружений и заграждений, а также в активной поддержке торговцев людьми, которые зарабатывают на доставке нелегальных мигрантов к неохраняемым пограничным районам.

Правозащитники из Amnesty International обвиняют Турцию в негуманном обращении с беженцами, Грецию — в жестоких мерах по блокированию нелегалов, Евросоюз — в том, что он фактически поддержал действия Афин.

Эндрю Гарднер, Amnesty International в Турции:

"Мы говорили со многими людьми, они все рассказывают абсолютно те же самые вещи: людей избивают, у них отнимают одежду и обувь. Так что разговоры о том, что это всё выдумка, пропаганда, фейк — не имеют ничего общего с действительностью.

Весьма тревожно, когда Греция и Европейский Союз говорят 'Мы не собираемся признавать, что эти люди пришли сюда просить убежища', учитывая творящиеся произвол и насилие".

Кризис не прекращается уже почти две недели. Афины стараются быстро укрепить границу, которая за исключением пары километров в районе КПП была фактически открытой, и арестовывает нелегалов, которым прорваться удалось.

Мигранты сдаваться не собираются: они уверены, что жизнь в Евросоюзе того сто́ит.

Салех, мигрант из Ирана:

"Мы тут будем оставаться так долго, как это будет возможно. Посмотрим, сколько мы сможем вытерпеть ради того, чтобы попасть на ту сторону".