26 человек, спасенных к югу от Крита, рассказали, что во время их многодневного путешествия 22 человека утонули на борту надувной лодки. Их тела выбросили за борт
Мигранты, спасенные в ходе операции силами FRONTEX на южном побережье Крита, сообщили, что во время многодневного путешествия 22 человека погибли на борту лодки, а их тела были выброшены в море по приказу торговца людьми.
Власти извлекли 26 человек из надувной лодки, которая была обнаружена около города Иерапетра 26 марта. Большинство из них, по сообщениям, являются выходцами из Бангладеш и Судана.
Среди них 24 мужчины, женщина и ребенок. Сообщается, что спасенные люди были в очень плохом состоянии, и некоторым из них требовалась медицинская помощь.
По словам выживших, они отплыли из ливийского Тобрука 21 марта, но потеряли ориентиры и шесть дней просидели в море без еды и воды. В результате из 48 человек, первоначально находившихся на борту, 22 не выжили.
Спасенные также утверждают, что один из торговцев людьми заставил их выбросить тела за борт.
Мигранты рассказали, что за путешествие в Грецию они заплатили крупные денежные суммы.
Власти арестовали двух человек в возрасте 19 и 21 года, граждан Южного Судана, как подозреваемых в торговле людьми.