Каракас: слезоточивый газ против демонстрантов

Силы безопасности Венесуэлы применили , которые направлялись к Национальной ассамблее. К акции протеста в Каракасе 10 марта ранее призвал лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный рядом стран временным главой Боливарианской республики. К акции "в честь мира, свободы и суверенитета" и "чтобы отдать дань уважения венесуэльским женщинам" в тот же день призвал сторонников властей председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

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