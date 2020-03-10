Фестиваль Холи: красочный праздник весны и любви

Цветные порошки раскрасили воздух: тысячи людей по всей Индии празднуют индуистский фестиваль Холи (фестиваль красок). Участие в нём было массовым в большинстве северных районов страны, несмотря на опасения, вызванные эпидемией COVID-19. Лишь продавцы красок и водяных пистолетов отмечают более низкий, чем обычно, уровень продаж.

А вот индийский премьер-министр Нарендра Моди ранее написал в Twitter, что не будет участвовать в празднованиях Холи в этом году в связи с широким распространением нового коронавируса.

Во время фестиваля Холи люди танцуют, бросают друг в друга пригоршни красок или обливают друг друга подкрашенной водой, и всё вокруг становится радужным. Считается, что чем больше будет раскрашен человек, тем больше хороших пожеланий направлено в его адрес.

Этот праздник знаменует приход весны и широко отмечается в Индии, Непале и других странах Южной Азии.