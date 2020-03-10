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Франция

Тёплые террасы: парижане выбирают между комфортом и климатом

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 Павел Барсуков  & Райан Томпсон
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Тёплые террасы: парижане выбирают между комфортом и климатом
Авторское право
AFP
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Предстоящий в воскресенье первый тур муниципальных выборов парижане обсуждают на знаменитых террасах — которые по итогам голосования могут исчезнуть, во всяком случае зимой. Действующий мэр Парижа Анн Идальго планирует запретить наружные обогреватели.

По подсчётам противников террас, обогреватели на площади 75 м² в год выбрасывают в атмосферу 13,7 тонн углекислого газа: столько же, сколько автомобиль, трижды объехавший вокруг Земли — 120 тысяч километров. И таких террас в Париже примерно 12 тысяч.

Жак Буто, мэр 2-го округа Парижа:

"Смотрите, внутри кафе никого нет, пусто! А терраса полна. Это нонсенс: зимой внутри никто не сидит! Если мы хотим достичь заявленных целей по снижению выбросов, то горожанам придётся в этом участвовать. Если Париж хочет за десять лет достичь углеродной нейтральности, нужно отказаться от бессмысленного расхода энергии, вроде этих обогревателей".

В нескольких парижских кафе испытывают обогреватели в полу террасы

Власти Парижа хотят последовать примеру города Ренна, где с начала этого года все наружные обогреватели уже отключены. Во французской столице такие меры обсуждали ещё более десяти лет назад, но тогда дело закончилось только повышением налога.

Парижские и реннские кафе предупреждают, что закрытие террас на зиму лишит их минимум четверти годового дохода. Посетители тоже не готовы расстаться с привычками:

"Снаружи прекрасно, свежий воздух, можно смотреть на прохожих, на прекрасный Париж. Не говоря уже о том, что можно курить!"

Так что вопрос обогрева террас стал элементом предвыборной борьбы. Противники действующего парижского мэра заявляют, что выступят против эко-инициативы Анн Идальго.

Райан Томпсон, Euronews:

"Вопрос не в том, что такая система вредит климату. Несомненно, без стен стоящие открыто обогреватели излучают большую часть своего тепла в атмосферу. Вопрос в том, настолько ли климатический кризис серьёзен, чтобы парижане отказались от своих традиций и привычного комфорта".

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