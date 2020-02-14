Соратник Эммануэля Макрона угодил в секс-скандал

Однопартиец Эммануэля Макрона Бенжамен Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа. В своем выступлении Гриво заявил: ""На интернет-сайте и в социальных сетях распространяются гнусные нападки, которые ставят под угрозу мою личную жизнь. Моя семья этого не заслуживает. Я не хочу ставить под удар свою семью или себя - в то время, когда любые приемы разрешены, это зашло слишком далеко. Я решил снять свою кандидатуру с муниципальной кампании в Париже".

По данным французских СМИ, речь идет о видео порнографического характера, слитом в соцсети с сайта, который основал художник-акционист Петр Павленский. На этом видео человек, которого Павленский называет Гриво, сначала жалуется некой молодой девушке, что семья и дети стали для него тюрьмой, а затем занимается мастурбацией.

Сам Павленский объяснил свои действия желанием осудить лицемерие. "Этот кандидат строил свою кампанию на уважении семейных ценностях, но сам поступает ровно наоборот", - заявил он.

Гриво - ровесник Макрона и считался одним из ближайших соратников французского президента. Он примкнул к Макрону в конце 2015 года и занял пост официального представителя его движения "Вперед, Республика!" С 2017 по 2019 годы он был официальным представителем правительства Франции. С этой должности он ушел, чтобы включиться в борьбу за пост мэра Парижа.

Скандал может сильно повлиять на шансы правящей партии "Вперед, Республика!" получить "своего" мэра французской столицы. В числе других основных кандидатов - действующий мэр, социалистка Анн Идальго и представитель правой партии Республиканцы, экс-министр юстиции Рашида Дати.

Первый тур выборов пройдет 15 марта, второй, в случае необходимости - 22 марта.