Рекордно теплый январь

Минувший месяц стал самым теплым январём за всю историю Европы, по данным Европейской службы "Коперник". Средняя температура на планете в первый месяц года оказалась на 0,03 градуса выше по сравнению с январем 2016-го, который ранее считался самым теплым месяцем с начала ведения статистики.

Январь 2020 года в Европе был примерно на 0,2`°C теплее, чем предыдущий рекордный в 2007 году. Нынешняя температура была на 3,1°C выше среднего показателя, зарегистрированного в период с 1981 по 2010 год.

В ряде регионов Австрии, Германии, Швейцарии после сильных дождей начались наводнения. В австрийском Кёссене дожди шли более суток, после чего резко наступили заморозки. В результате вода не смогла просачиваться в землю, и это привело к затоплению дорог и домов.

Под угрозой наводнения оказались и сельскохозяйственные угодья и дома в Румынии. В центральных горных районах страны в результате высоких температур, установившихся на прошлой неделе, начали таять глыбы льда и блокировать русла рек.

А в Болгарии совсем другая картина - засушливая, бесснежная зима. По мнению экспертов, позднее это приведет к серьезной засухе на всей территории страны, где запасы питьевой воды уже сегодня минимальны.