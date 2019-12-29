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Франция

Рестораны Ренна остаются без отопления

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  Анна Добровская 
Рестораны Ренна остаются без отопления
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AFP
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Запретить, нельзя оставить. С Нового года уличные обогреватели на открытых террасах Ренна на северо-западе Франции окажутся вне закона. Причина - в их неэкологичности. Так власти города борются за чистоту окружающей среды. По их мнению, электрические обогреватели потребляют слишком много энергии, а газовые сильно зазгрязняют воздух. По данным экспертов, терраса, отапливаемая зимой электричеством, потребляет столько же энергии, сколько 15 квартир в течение года.

Местные рестораторы заявляют, что из-за нового запрета могут потерять около 20% своего дохода.

Десять лет назад подобную меру пытались ввести и в Париже. Тогда специалисты подсчитали: работающая в течение восьми часов в день терраса выделяет столько углекислого газа, сколько автомобиль, который проезжает 350 км. Но в итоге все закончилось только поднятием налога.

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