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Пожар на рынке в Секторе Газа, есть погибшие

По меньшей мере 9 человек стали жертвами пожара на базаре в Секторе Газа, в лагере беженцев Нуссейрат. Пострадали 58 человек, из них 14 находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар полностью уничтожил местную пекарню, несколько магазинов и десятки ларьков и автомобилей.

По данным следствия, огонь вспыхнул именно в пекарне, однако его точные причины пока неизвестны.

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