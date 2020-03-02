"Брексит": чья теперь рыба?

Рыболовство стало одним из символов "брексита", а теперь попало в центр переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Лондон хочет гарантировать британским судам приоритетный доступ к национальным водам, в то время как ЕС требует "взаимного доступа к рынкам и морям". Подробности в программе "Вкратце из Брюсселя".

В 6 часов утра рыболовные суда возвращаются в бельгийский порт Остенде. Рыба будет продана с аукциона, который проходит здесь три раза в неделю.

Елена Каваллоне, Euronews

"75% рыбы, продаваемой на аукционе в Остенде, добывается в британских водах. Камбала — один из самых популярных видов. Вблизи Великобритании водится больше рыбы, чем в Северном море, и многие бельгийские рыбаки надеются, что после "брексита" у них по-прежнему будет хороший улов".

Бруно Декордиар проводит 60% своего времени в британских водах. Теперь он беспокоится, что "брексит" может изменить его рабочие будни.

Бруно Декордиар, рыбак

"Мы часто бываем в английских портах. Когда мы говорим с британскими рыбаками, они утверждают, что мы забираем всю их рыбу. Если они закроют воды, я уверен, что мы потеряем половину нашего дохода".

По правилам ЕС, между государствами-членами распределены квоты на виды рыб. Во время действия переходного периода "брексита" европейские катера продолжают находиться в водах Великобритании. Если соглашение не будет достигнуто, то рыбаки ЕС могут оказаться в сложной ситуации.

Ян Буиссер, менеджер аукциона

"Если не будет подписано соглашение, то все рыболовные суда Дании, Нидерландов, Бельгии, Франции и Ирландии будут работать на побережье недалеко от континентальной Европы. Но здесь нет места для всех. Если у нас будут права на промысел в британских водах, то британцы, в свою очередь, получат права продавать свою продукцию здесь, в ЕС. У них нет большой рыболовной отрасли и нет такого же высокого потребления рыбы, как у нас".

Три четверти улова британцев продается в ЕС. Заключение соглашения о рыболовстве будет иметь решающее значение для продолжения торговых переговоров между Евросоюзом и Великобританией. ЕС предупреждает своих партнеров о важности нахождения компромисса.

Пьер Карлескинд, председатель комитета по рыболовству в Европарламенте

"Давайте не будем забывать, что без соглашения о рыболовстве, не будет никакого соглашения о взаимной торговле. Пока Джонсон усложняет правила рыболовства, британские компании не смогут заниматься экспортом. Для них это будет проблемой".

Остается не так много времени. Евросоюз рассчитывает достичь соглашения к июлю, чтобы наконец перейти к коммерческим переговорам.