Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

Суд отправил дело активиста Константина Котова на пересмотр

Комментарии
 Euronews и ТАСС
Митинг в поддержку Константина Котова в Москве.
Митинг в поддержку Константина Котова в Москве.   -  
Авторское право
AFP
Размер текста Aa Aa

Второй кассационный суд в понедельник отправил на пересмотр дело активиста Константина Котова, ранее осужденного на 4 года колонии за "нарушения правил проведения митинга".

Судья отправил дело активиста в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Ранее генпрокуратура просила снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивала на отмене приговора как незаконного.

Кассационный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, о чем его не просила ни одна из сторон. Котов до рассмотрения его жалобы Мосгорсудом будет находиться под стражей. Срок содержания под стражей - два месяца.

Адвокат активиста Анна Ставицкая заявила журналистам, что суд "не захотел брать на себя ответственность за исход этого дела".

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Котова осудили по статье 212.1 УК РФ, так называемой "дадинской статье" в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ на соответствие Конституции РФ.

Первым осужденным по данной статье в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, и он был освобожден.

Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.