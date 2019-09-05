Константин Котов получил 4 года колонии

Четыре года колонии общего режима получил Константин Котов, 34-летний московский программист. Тверской суд Москвы признал его виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов. За последние полгода Котов, будучи членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, несколько раз привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных акциях.

Как сообщают СМИ, прокурор заявил на процессе, что Котов, вновь задержанный 12 августа, продолжил нарушать законодательство, «не сделав должных выводов, презирая конституционно охраняемые ценности, демонстрируя тем самым своё пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу» и потребовал для него 4,5 года заключения.

Защита Котова отметила, что суд проигнорировал видеозаписи камер уличного наблюдения, которые опровергают свидетелей со стороны обвинения, утверждавших, что он препятствовал движению граждан, а также показания относительно обстоятельств, при которых Котов был задержан.

Своей вины Константин Котов не признал, заявив в последнем слове: «Я считаю, что судят не меня, а право на свободу слова и свободу собраний. Нет независимых партий, нет честных выборов, остаётся один выход – идти на улицу и там прокричать свои требования. Но даже это не разрешают».

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.