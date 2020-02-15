Дело "Сети": справедливость или сталинские репрессии? | #КУБ

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Справедливый приговор по делу о создании террористической организации? Или возвращение к сталинским временам?

На этой неделе суд вынес приговор по делу "Сети". Фигуранты, антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом, получили от 6 до 18 лет колонии. По версии следствия, они создали террористическое сообщество и планировали устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

#КУБ Доверяете ли вы расследованиям российских спецслужб? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 13 février 2020

"Новое НКВД с помощью массированного применения пыток сфальсифицировало по лекалам 1930-х годов существование молодежной террористической организации "Сеть". Всякий массовый террор начинается с "отдельных, единичных процессов", – пишет политолог Кирилл Рогов.

#НОВОЕНКВД: СТАЛИНСКИЙ ПРОЦЕСС В ПУТИНСКОЙ РОССИИ - ДЕЛО "СЕТИ". Новое НКВД с помощью массированного применения пыток... Publiée par Kirill Rogov sur Lundi 10 février 2020

Екатерина Шульман убеждена, что это дело нужно было для отчетности. "Дело "Сети" представляет собой полный триумф следствия: дали столько, сколько просило обвинение, ни одно заявление о пытках не принято. О отчетность, какие преступления творятся во имя твое!"

"Всё, что мы знаем о деле „Сети“, говорит о том, что оно целиком сфабриковано..." Сотни российских ученых и научных журналистов поставили подписи под жестким открытым письмом: "Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране. В отличие от тех выдуманных "терактов", которые якобы "планировали запланировать" осужденные, решение по делу „Сети“ и есть самый настоящий акт террора".

Правозащитники и адвокаты говорят о применении пыток и фабрикации доказательств. Мы пообщались с Оксаной Маркеевой, адвокатом Дмитрия Пчелинцева, который получил самый большой срок.

Его раздевают практически догола, связывают скотчем ноги и руки, засовывают в рот кляп таким образом, что у него под языком рвется кожа и начинает течь кровь. Весь кляп кровью пропитываются. Его пытают так, что у него раскололись здоровые [зубы]. Он абсолютно здоровый молодой человек, он служил в армии, все замечательно было, спортсмен. После пыток у него зубы просто потрескались и потом уже кусками начали отваливаться Оксана Маркеева Адвокат Дмитрия Пчелинцева

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что суд вынес вынес свой вердикт и власти комментировать его не будут. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно поручал провести проверку расследования, но при этом в работу следственных органов президент не вмешивался.

Член общественный палаты Илья Ремесло уверен, что вина за такие сроки лежит на "адвокатах-грантоедах", и советует оппозиционерам не обращаться к их услугам. "Такой адвокат работает не на вас, а на своего спонсора. Вы для него – лишь средство для борьбы с режимом за гранты",

"О, как! Оказывается, борьба с терроризмом - это веха на пути в 1937 год. А потом эти же самые "политики и правозащитники" громче всех обвиняют власть, когда случается теракт или "колумбайн", - пишет журналистка Юлия Витязева.

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