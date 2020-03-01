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Карнавал в Рио-де-Жанейро

Тысячи туристов и местных жителей пришли на парад чемпионов ежегодного карнавала в бразильском Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть шесть лучших школ самбы.

В этом году главный приз достался школе Unidos da Viradouro из соседнего города Нитерой благодаря их тексту о "женщинах-победительницах" - рабынях, работавших прачками в XIX веке и торговавших едой, чтобы выкупить свою свободу.

Школа самбы, занявшая второе место, Grande Rio, также обратилась к политически острой теме, их текст говорил о проблеме религиозной нетерпимости в Бразилии.

Прошлогодняя победительница - школа самбы Mangueira – в этом году заняла шестое место с текстом на тему бедности и полицейского произвола.

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