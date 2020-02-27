Легендарные танки Т-34 готовят к участию в параде Победы. Тридцать боевых машин ремонтируют на заводе в Санкт-Петербурге. В цехах трудятся более 200 инженеров и механиков. В Россию танки прибыли из Лаоса, куда в свое время их продал Советский Союз. Мощные, прочные, маневренные... В ходе Великой Отечественной войны Т-34 проявил себя как один из лучших танков своего времени. Он хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте в производстве и обслуживании, был хорошо приспособлен к массовому производству. Работы должны быть завершены к концу марта. Затем танки отправят в Москву.