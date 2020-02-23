Марши против расизма и ксенофобии

В немецком городе Ханау около шести тысяч человек, по данным полиции, приняли участие в марше протеста против расизма и экстремизма. Участники манифестации осуждают недавнее нападение, жертвами которого стали 9 человек.

Кроме того, критике подвергли и политику правой партии "Альтернатива для Германии", которая обрела большую популярность во многом благодаря антимиммигрантской риторике.

В среду вечером 43-летний житель Ханау, гражданин Германии, открыл стрельбу в двух кальянных, убив в общей сложности 9 человек — все они, по словам следователей, имеют "миграционные корни". После этого, по данным полиции, преступник дома убил свою мать и покончил с собой.

В МВД Германии назвали произошедшее террористическим актом, совершённым по ксенофобским мотивам. В стране были усилены меры безопасности, спецслужбы провели серию обысков у лиц, подозреваемых в правом экстремизме.