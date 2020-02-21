Германия усиливает меры безопасности

После расистского теракта в Ханау, жертвами которого стали девять человек, немецкие власти приняли в пятницу решение об усилении мер безопасности по всей стране.
Министерство внутренних дел сообщает о выделении дополнительных нарядов полиции, которые будут следить за соблюдением порядка вблизи мечетей, вокзалов и аэропортов.
Церемония прощания с жертвами стрельбы прошла в четверг вечером в Ханау и собрала две тысячи человек.
Однако выступления таких высокопоставленных чиновников, как премьер-министр и президент, подверглись критике со стороны местного исламского сообщества.
В последнее время в Германии среди населения растет обеспокоенность в связи с участившимися случаями праворадикальных преступлений. Некоторые связывают их с деятельностью ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Однако последняя отвергает все обвинения.