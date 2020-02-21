Действовал ли стрелок из Ханау в одиночку?

В чеьтверг поздно вечером официальная София сообщила, что среди жертв стрельбы в Ханау есть и гражданин Болгарии.
В память о погибших в земле Гессен была проведена траурная церемония у берлинских Бранденбургских ворот, когда то бывших одним из символов разделенного города.
Перед собравшимися выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер: "Мы должны все понимать, что в данном случае существует общая ответственность - за тот язык, что используется в медиа, за то, как мы оцениваем происходящее сегодня в обществе".
Немецкие правоохранители думают, что стрелок мог действовать под влиянием ксенофобии.
Если эта версия подтвердится, это станет третьим преступлением, совершенным ультраправым радикалом в Германии за год.
Федеральная прокуратура, ведущая следствие, считает, что речь может идти об акте терроризма и выясняет, были ли у злоумышленника сообщники, как в Германии, так и за ее пределами.
Федеральный прокурор ФРГ Петер Франк сообщил прессе следующее: "Цель нашего разбирательства - выяснить, действовал ли предполагаемый преступник в одиночку в этих двух нападениях в Ханау. Мы намерены изучить его прошлое, все его связи и контакты, частнные и профессиональные, чтобы ответить на этот вопрос".
Юбилейный 70-й международный Берлинский кинофестиваль открылся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы.
Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выразил соболезнования в связи с трагедией в Ханау.