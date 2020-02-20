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Германия

В Германии прошли панихиды по жертвам стрельбы в Ханау

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 Ольга Кепински
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В Германии прошли панихиды по жертвам стрельбы в Ханау
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По всей Германии прошли панихиды по жертвам нападения на две кальянные в городе Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне.

В руках у пришедших плакаты "Расизм убивает", "Солидарность есть сопротивление" и "Нет нацизму".

В одной из таких поминальных служб у Бранден бургских ворот в Берлине участие приняли президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы каждый в этой стране жил без страха", — сказал Буфье.

По версии полиции убийца руководствовался ксенофобными мотивами. Если эта версия подтвердится, это станет третьим преступлением, совершенным ультраправым радикалом в Германии за год.

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