Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Влюблённые русские танки(сты)

В аромате роз и солярки российский офицер делает предложение своей девушке: сослуживцы Дениса Казанцева из Таманской дивизии, в помощь товарищу, нарисовали сердечко из 16-ти танков (но, увы, не из "Валентайнов", а Т-72Б3).

Впервые лейтенант предложил своей бывшей однокласснице вступить в брак два года назад, но тогда молодые люди учились в разных городах. Теперь же, в окружении почти двух танковых рот, отказаться было невозможно.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.