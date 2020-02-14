Влюблённые русские танки(сты)

В аромате роз и солярки российский офицер делает предложение своей девушке: сослуживцы Дениса Казанцева из Таманской дивизии, в помощь товарищу, нарисовали сердечко из 16-ти танков (но, увы, не из "Валентайнов", а Т-72Б3).

Впервые лейтенант предложил своей бывшей однокласснице вступить в брак два года назад, но тогда молодые люди учились в разных городах. Теперь же, в окружении почти двух танковых рот, отказаться было невозможно.