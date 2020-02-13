Акция у подножия Монблана за "социальный климат"

250 человек организовали манифестацию в городке Сен-Жерве у подножия Монблана, где президент Франции Эммануэль Макрон говорил о защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями.

Участники акции протеста намеревались привлечь внимание главы государства к "социальному климату", выступая против пенсионной реформы. Борьбу же за климат планеты активисты назвали "показной": по их словам, мусоросжигательный завод в долине Шамони под Монбланом был на время визита президента остановлен.