Акция у подножия Монблана за "социальный климат"

250 человек организовали манифестацию в городке Сен-Жерве у подножия Монблана, где президент Франции Эммануэль Макрон говорил о защите окружающей среды и борьбе с климатическими изменениями.
Участники акции протеста намеревались привлечь внимание главы государства к "социальному климату", выступая против пенсионной реформы. Борьбу же за климат планеты активисты назвали "показной": по их словам, мусоросжигательный завод в долине Шамони под Монбланом был на время визита президента остановлен.
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