Удар за ударом: жертвы и разрушения в Европе

Шторм Киара нанес минувшей ночью удар по Корсике, где власти объявили оранжевый уровень опасности. Скорость ветра достигала 220 км в час, отменены авиарейсы, ряд автотрасс закрыт для движения большегрузных машин, в школах нет занятий. Особенно сложной оказалась ситуация в регионе Пьетракорба на востоке острова - здесь огонь уже уничтожил 70 гектаров леса и столь мощный ветер не позволяет пожарным взять его под контроль.

15 тысяч домов в Нормандии до сих пор остаются без электричества. Всего во Франции, по данным экстренных служб, по меньшей мере двое погибли и около 30 человек получили травмы.

"Я беспокоюсь за людей, которые здесь находятся. Их может легко смыть в море, если дюны вдруг просядут", — переживает один из местных спасателей.

Накануне ураганный ветер на севере страны был настолько сильным, что опрокинул грузовик на трассе.

В Германии, где уже сообщают о семерых погибших, шторм называют Сабиной. Под этим именем ураган движется вглубь континента и к Скандинавии. Во многих немецких городах нарушено железнодорожное и воздушное сообщение.

Германия, 9 февраля AP Michael Probst

В заснеженных северных и центральных регионах Швейцарии метеослужбы предупреждают о сильных метелях.

При такой скорости ветра Сабина минувшей ночью достигла территории Польши. Здесь сообщают о гибели трех человек в результате обрушения крыши, а также о массовых перебоях с электроэнергией. Похожая ситуация и в Чехии, где без света остаются около 230 тысяч семей.

Строительный кран упал на крышу собора во Франкфурте-на-Майне

В то же время для Британии и Ирландии ураган уже позади, и жители пытаются справиться с последствиями стихии, которая принесла на острова полуторамесячную норму осадков всего за одни сутки.

"Снова нас затопило, — говорит житель городка Хебден Бридж. — В течение трех лет принимался специальный комплекс мер, предложенный правительством, против наводнений, который в итоге не дал результатов. Все эти деньги похоже были потрачены впустую, если выглядит все даже хуже, чем в прошлый раз".

Впрочем, зима еще не закончилась. И в ближайшее время она планирует обрушить на Британию и Ирландию снегопады и метели.