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Фестиваль креативных санок в Татарстане

В Татарстане состоялся фестиваль креативных санок «SunnyФест». Десятки команд приехали в Мамадыш, чтобы принять участие в показательных катаниях с горки и в тематических конкурсах, например, игре в хоккей в валенках.

Это уже четвёртый «SunnyФест». Наиболее креативные команды по правилам фестиваля получают награды — призовой фонд в этом году составил 130 тыс. рублей, а первое место в главной номинации поделили команды из Нижнекамска и Мамадыша.

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