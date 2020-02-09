Живая цепь в знак протеста против насилия в отношении женщин

Около 7 000 женщин выстроились в эту субботу в 7-километровую живую цепь в Мадриде - как жительницы самой столицы, так и гостьи из Барселоны, Севильи, Валенсии, других городов. В их руках - фиолетовые зонтики. Так они решили выступить против дискриминации и насилия в отношении женщин в стране и по всему миру. В подготовке акции приняли участие около 300 различных ассоциаций. Их представители обещают, что подобные манифестации продолжатся в течение всего следующего месяца вплоть до 8 марта. Статистика о жертвах домашнего насилия в Испании ведётся с 2003 года. За это время было зарегистрировано более 1000 убийств женщин своими мужьями или партнерами (в том числе бывшими). При этом, показатели Испании одни из самых низких в Европе. 75% пострадавших от домашнего насилия в России — женщины. При этом, 79% россиянок, осужденных за убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие.
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