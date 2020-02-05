Ле Пен призывает перестать биться головой о стену

Усвоить уроки «брексита» и отказаться от принципов свободной торговли в международных отношениях призывает лидер французского движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После заявления о намерении участвовать в следующих президентских выборах в интервью Euronews она рассказала, каких перемен ожидает от Евросоюза и европейских стран:

«Сейчас есть два возможных решения. Либо Европейский Союз осознаёт, что есть огромная проблема, перестает биться головой о стену, прислушивается к народу и участвует в создании европейского альянса наций, который мы хотим построить, либо он продолжает обманывать себя и тогда другие страны покинут Евросоюз, это точно».

По мнению Ле Пен, серьёзные выводы руководство ЕС должно сделать и из торговых конфликтов последнего времени — политик видит в этом свидетельство перехода к другим экономическим отношениям.

«Евросоюз заблуждается, он по-прежнему стремится к ультралиберализму, свободному обмену, тогда как весь мир уже начал отходить этой экономической модели. Я давно предупреждала, что США вернутся к протекционизму, что Китай, Индия будут вести протекционистскую политику, — а мы всё ещё держимся за наши соглашения о свободной торговле, за это огромное решето. Сегодня мы начинаем понимать: да, переговоры надо вести эффективно и, наверное, нам тоже надо принимать протекционистские меры — чего в ЕС не делали уже много лет».